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افتتاح مركز الخصائص الحيوية بجوازات الرياض

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افتتاح مركز الخصائص الحيوية بجوازات الرياض

افتتاح مركز الخصائص الحيوية بجوازات الرياض
http://almnatiq.net/?p=988423
المناطق - الرياض:

افتتح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد السعد، أمس الإثنين 19/ 10 / 1442 هـ الموافق 1/ 6/ 2021 م، مركز الخصائص الحيوية بمقر إدارة جوازات المنطقة بمدينة الرياض.

ويختص المركز بتسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” للمقيمين ومرافقيهم وتابعيهم، وتم تجهيزه بكوادر بشرية مؤهلة وأجهزة تقنية متطورة لتقديم الخدمة للمستفيدين بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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