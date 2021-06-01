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رائد فضاء فرنسي يهدي والدته صورة مدينة مصرية من الفضاء

رائد فضاء فرنسي يهدي والدته صورة مدينة مصرية من الفضاء
http://almnatiq.net/?p=988439
المناطق - الرياض

أهدى رائد الفضاء الفرنسي توماس بيكيه والدته صورة من الفضاء، تظهر محافظة الفيوم المصرية على شكل قلب حب، للتعبير عن حبه لها.

وكتب بيكيه في تغريدة على صفحته على “تويتر”، مرفقا الصورة : لا يوجد عيد الحب خلال (مهمة ألفا)، ولكن اليوم هو عيد الأم في فرنسا وبلدان أخرى”.

وأضاف: “تتلقى والدتي رسالة شخصية، لكني أوجه هذه اللوحة على شكل القلب لجميع الأمهات في العالم”.

وعرف بيكيه بحبه لمصر، ولجغرافيتها على وجه الخصوص، حيث يهتم دائما بنشر صور النيل والدلتا ومغازلتهما لموقعهما الفريد.

ونشر في تغريدة أخرى صورة لنهر النيل والدلتا، وعلق على الصورة مبديا إعجابه بموقع هذا النهر المميز.

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