800 ألف ريال تعويضًا لمواطن سُجن 19 شهرًا ثم ثبتت براءته

800 ألف ريال تعويضًا لمواطن سُجن 19 شهرًا ثم ثبتت براءته

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800 ألف ريال تعويضًا لمواطن سُجن 19 شهرًا ثم ثبتت براءته

800 ألف ريال تعويضًا لمواطن سُجن 19 شهرًا ثم ثبتت براءته
http://almnatiq.net/?p=988449
المناطق - مكة

أيدت محكمة الاستئناف في جدة، حكم المحكمة الجزائية بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال، عن سجنه 19 شهرا في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها.

وكان المواطن قد أقام دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه طوال المدة المذكورة، بحسب عكاظ.

وبحسب منطوق الحكم فإنه لا نص نظامياً في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض، ما دفع المحكمة في احتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية.

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