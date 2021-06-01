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ماليزيا تفرض إغلاقا كاملا لمدة أسبوعين بسبب كورونا

ماليزيا تفرض إغلاقا كاملا لمدة أسبوعين بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=988454
المناطق - واس

فرضت السلطات الماليزية “إغلاقا كاملا” لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مع السماح للأعمال الضرورية فقط بالعمل.
وأعلن رئيس الوزراء محي الدين ياسين، في وقت متأخر من يوم امس الاثنين إن حكومته ستنفق ما يعادل 2ر1 مليار دولار لتعويض التأثير الاقتصادى لتلك الاجراءات.
وبموجب هذه الاجراءات، ستغلق المتاجر والمراكز التجارية أبوابها حتى 14 يونيو الجاري باستثناء تجار التجزئة الذين يبيعون “الضروريات الاساسية”.

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