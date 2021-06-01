ارتفاع أسعار النفط اليوم و”برنت” يتخطى 70 دولار

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FILE PHOTO: The sun is seen behind a crude oil pump jack in the Permian Basin in Loving County, Texas, U.S., November 22, 2019. REUTERS/Angus Mordant/File Photo
http://almnatiq.net/?p=988474
المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف “أوبك+”، وبدعم من آمال نمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتلقت الأسعار دفعة كذلك من بيانات صينية، أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مايو أيار.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس آب 83 سنتا، أو 1.2% إلى70.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0223 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو نحو 2% إلى 67.61 دولار للبرميل.

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