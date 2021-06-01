“شركة أبحاث”: هذه الدول الأكثر جاذبية عالميا للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة

المناطق - الرياض

تم تصنيف سوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة على أنه الأكثر جاذبية للاستثمار، وفقا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث «آي إتش إس ماركيت»، في ظل تعهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

ويتتبع التقرير جاذبية الدول للاستثمار في الرياح، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، ولا يركز على الطاقة المائية.

ويعتمد الترتيب على سبع فئات فرعية بما يشمل إطار السياسة الحالي، وأساسيات السوق ومدى ملاءمة المستثمرين، واستعداد البنية التحتية، ومخاطر الإيرادات وتوقعات العائد، وسهولة المنافسة وحجم الفرصة لكل سوق، حسبما تناولته “الأنباء”.

وذكر «إندرا موخيرجي» محلل تكنولوجيا الطاقة النظيفة العالمية ومصادر الطاقة المتجددة لدى «آي إتش إس ماركيت»: أن الانتقال المستمر إلى الشراء التنافسي والحاجة المتزايدة إلى الطاقة المتجددة أجبر المستثمرين على النظر إلى أبعد من مجرد الحوافز المالية والتركيز على العوامل بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي وتحرير السوق والود مع المستثمرين.

وجاءت الصين في المرتبة الثالثة – بعد ألمانيا مباشرة – إذ أثرت الصعوبات في الوصول إلى السوق على النتيجة الإجمالية.

واحتلت فرنسا وإسبانيا المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي بسبب أساسيات السوق القوية المدعومة بمستهدفات طويلة الأجل للطاقة النظيفة، واجتذبتا مستثمرين دوليين كبارا للاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة في البلاد.

فيما جاءت الهند وأستراليا واليابان وهولندا في المراكز السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة على التوالي، وأخيرا البرازيل في المرتبة العاشرة.