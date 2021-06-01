ساما: 55% ارتفاعا في التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد خلال 4 أشهر

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كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي السعودي عن ارتفاع نسبته 55% في قيمة التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد والمقدمة من المصارف وشركات التمويل خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 62.3 مليار ريال مقابل 40.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2020 في مؤشر على استمرار النمو القوي للقروض العقارية بدعم من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان والتي احدثت حراكا في السوق العقارية السعودية.

ووفقا للتقرير فإن إجمالي عدد عقود التمويل التي تم توقيعها خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري سجل ارتفاعا نسبته 29% ليصل عددها إلى 117,842 عقدا ارتفاعا من 91,303 عقدا لنفس الفترة من العام 2020.

واستحوذت قيمة عقود التمويل التي تم توقيعها للفل على نحو 80% من إجمالي قيمة العقود خلال الأشهر الـ 4 الاولى من العام الجاري بعد أن سجلت نحو 49.8 مليار ريال بارتفاع 54% عن نفس الفترة من العام 2020 والذي سجلت فيه نحو 32.3 مليار ريال.

أما القروض العقارية التي تمت للشقق فاستحوذت على 16% من إجمالي قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف وشركات التمويل العقاري لتسجل نحو 9.9 مليار ريال بارتفاع من نحو 5.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت الأراضي على نحو 4% من قيمة التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف وشركات التمويل العقاري بقيمة تقدر بنحو 2.7 مليار ريال بارتفاع 20% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي سجلت فيه نحو 2.2 مليار ريال.