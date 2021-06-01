كورونا.. الإصابات 170 مليونا والوفيات 3.5 واللقاحات 2 مليار

المناطق - الرياض

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى 170,587,623 مليون إصابة وفقا لأحد الأرقام التي رصدها مرصد جامعة جونز هوبكينز لإصابات كورونا.

وبحسب المرصد، فإن الولايات المتحدة ما زالت تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، حيث وصل العدد إلى 33,264,380 من بينهم 594,568 حالة وفاة.

وتأتي الهند ثانية، حيث سجلت اليوم الثلاثاء أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الثامن من أبريل الماضي، بعد رصدها 127,510 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند ارتفاع الآن إلى أكثر من 28.2 مليون إصابة.

كذلك سجلت الهند 2795 حالة وفاة جديدة، بحسب الأرقام الصادرة اليوم، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 331895، حالة وفاة.

وتأتي البرازيل ثالثة من حيث الإصابات وثانية من حيث الوفيات، وفقا للأرقام المسجلة في مرصد جامعة جونز هوبكينز.

وارتفع عدد الإصابات في الدولة الكبرى في أميركا اللاتينية إلى أكثر من 16,545,554 إصابة، من بينها ما يصل إلى 462,791 حالة وفاة.