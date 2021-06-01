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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن “قلقه” من مواقع نووية إيرانية غير معلنة

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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن “قلقه” من مواقع نووية إيرانية غير معلنة

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن “قلقه” من مواقع نووية إيرانية غير معلنة
http://almnatiq.net/?p=988493
المناطق- أ ف ب

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الإثنين عن “قلقه” حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام “قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة”، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.
وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في إبريل الماضي الى توضيح إمكان وجود مواد نووية في مواقع عدة، وفي فبراير، تحدثت الوكالة الأممية عن واحد من هذه المواقع من دون أن تسميه، والأرجح انه مخزن إقليم توركوز اباد في محافظة طهران.
وأشارت الوكالة في تقريرها الحالي الى ما إجماله ثلاثة مواقع، لافتة الى موقع رابع “لم ترد ايران على أسئلة الوكالة” في شأنه.

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