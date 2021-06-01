“المسند”: غبار ورياح حارة.. وموسم الأمطار أنتهى

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المناطق - الرياض

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، استقراراً جوياً عاماً في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الحارة على المنطقة #الشرقية و #الكويت وجنوبي #العراق؛ قد تثير بعض #الغبار.

وأضاف: تكون الرياح شرقية حارة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال #السروات.. هذا والله أعلم.

وتابع: وفق الاستقراء المناخي التاريخي، فإن موسم الأمطار في المملكة قد انتهى، عدا المناطق الجنوبية الغربية، ومع ذلك سُجلت في سنوات ماضية أمطار في شهر #يونيو، وهذا قليل ونادر ويعد شهر #مايو بداية لموسم أعاصير المحيط الهندي، والمحيط الأطلسي.

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