أمير الجوف يستعرض مؤشرات مشاريع الجهات الحكومية خلال الربع الثاني من هذا العام

المناطق - الجوف

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على سير العمل في مختلف المشاريع بالمنطقة ومحافظاتها، حيث استعرض سموه مؤشرات مشاريع الجهات الحكومية خلال الربع الثاني من هذا العام المتعلقة بأدائها وسير تنفيذها.

وشدد سمو أمير منطقة الجوف على رفع وتحسين مستوى الأداء للأجهزة الحكومية في متابعة مشاريعها، خاصة ما يتعلق بشكل مباشر بخدمات ومصالح المواطنين، والعمل بكل جد واجتهاد لتخفيض نسبة المشاريع المتعثرة ومعالجة ما قد يعترض سير العمل فيها.

كما استعرض سمو الأمير فيصل بن نواف مع أعضاء اللجنة ما تم اعتماده من تكاليف جزئية لمشروع مستشفى النساء والولادة، الذي سيتم استئناف العمل فيه خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من دعم ومساندة لمشروعات التنمية الشاملة التي ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، وأعضاء اللجنة.