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تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنا بالسكين

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنا بالسكين

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير حتى الساعة الـ 6 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير حتى الساعة الـ 6 مساءً

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير حتى الساعة الـ 6 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير حتى الساعة الـ 6 مساءً
http://almnatiq.net/?p=988513

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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