رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير حتى الساعة الـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.