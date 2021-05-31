احدث الأخبار

66 ألف زيارة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جازان خلال ٤٥ يوما
منطقة جازان
 تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنا بالسكين
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير حتى الساعة الـ 6 مساءً
منطقة عسير
 الأمن المغربي يوقف عنصرين مواليين لـتنظيم “داعش” الإرهابي
أبرز المواد
 أمير الجوف يستعرض مؤشرات مشاريع الجهات الحكومية خلال الربع الثاني من هذا العام
منطقة الجوف
 تنفذ حكم القتل “حد الغيلة ” بمواطن نحر ابنه البالغ من العمر 10 سنوات حتى الموت
أبرز المواد
 دراسة علمية: ثلث وفيات موجات الحر بسبب الاحتباس الحراري
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يطلق حملة توعوية “خلنا أول اتصال” لتعزيز ثقافة طلب الخدمة الإسعافية
أبرز المواد
 الصحة العالمية: علينا التصدي للجوائح في المستقبل
أبرز المواد
 “المسند”: غبار ورياح حارة.. وموسم الأمطار أنتهى
أبرز المواد
 المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يعلن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن “قلقه” من مواقع نووية إيرانية غير معلنة
أبرز المواد
66 ألف زيارة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جازان خلال ٤٥ يوما

66 ألف زيارة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جازان خلال ٤٥ يوما

منطقة جازان
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنا بالسكين

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنا بالسكين

أبرز المواد
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير حتى الساعة الـ 6 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير حتى الساعة الـ 6 مساءً

منطقة عسير
الأمن المغربي يوقف عنصرين مواليين لـتنظيم “داعش” الإرهابي

الأمن المغربي يوقف عنصرين مواليين لـتنظيم “داعش” الإرهابي

أبرز المواد

66 ألف زيارة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جازان خلال ٤٥ يوما

66 ألف زيارة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جازان خلال ٤٥ يوما
http://almnatiq.net/?p=988514
المناطق - جازان

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الـ ٤٥ يوماً الماضية 66000 زيارة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الفرق الرقابية رصدت خلال تلك الجولات 1038 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثاّ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة.
وشدد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة، داعياً المواطنين المقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.

روابط ذات صلة

أمير جازان يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع هيئة حقوق الإنسان وعدة جهات

أمير جازان يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع هيئة حقوق الإنسان وعدة جهات
جامعة جازان تعقد حلقة نقاش حول التقويم الدراسي الجديد

جامعة جازان تعقد حلقة نقاش حول التقويم الدراسي الجديد
سحب رعدية على منطقة جازان

سحب رعدية على منطقة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*