الأمن المغربي يوقف عنصرين مواليين لـتنظيم “داعش” الإرهابي

المناطق - وكالات

أوقف الأمن المغربي اليوم عنصرين مواليين لـتنظيم “داعش” الإرهابي، في مدينتي ميسور وتازة وسط المغرب.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الأولية أظهرت أن المشتبه فيهما تتراوح أعمارهما بين 24و 37 عامًا، ينشطان بضواحي المدينتين، أحدهما معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بعد عودته من مناطق النزاع في سوريا والعراق، مشيرًا إلى أنهما قد أعلنا بيعتهما لزعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، وخططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة، تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية، وذلك خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكنت من حجز أجهزة إلكترونية وبدلات شبه عسكرية وأسلحة بيضاء، مفيدًا أنه تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن المشروعات الإرهابية التي خططا لها ورصد المشاركين المحتملين لهما.