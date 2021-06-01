وفد نفطي يرافق ولي عهد الكويت إلى السعودية لتوحيد السياسات النفطية

المناطق- الألمانية

أعلنت مصادر كويتية أن وفدا نفطيا رفيع المستوى، سيرافق ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح في زيارته للسعودية المقررة اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المصادر: “أن الوفد النفطي سينسق ويبحث مع الجانب السعودي بعض الملفات المتعلقة بعمليات الخفجي المشتركة والتي عليها توافق تام وانسجام بين البلدين”.

ونقلت صحيفة” القبس “الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن المصادر القول بأن الجانبين كانا قد اجتمعا قبل فترة وجيزة للتنسيق فيما بينهما حول بعض ملفات المنطقة المقسومة بين البلدين، في مقدمتها زيادة الإنتاج وحرق الغاز وحقل الدرة، بالإضافة إلى تحديث المنافذ الحدودية في الخفجي والوفرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن زيارة الوفد النفطي تأتي تعزيزا للتعاون المشترك بين البلدين ولتترجم نتائج الاجتماع السابق عملياً، إضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2019، والمتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي والإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة الذي تُقدر احتياطيات بنحو مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الحر.

وتشمل المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.