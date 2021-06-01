احدث الأخبار

399 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول خلال 3 أشهر
منطقة الرياض
 “التخصصات الصحية” تدعم سوق العمل بـ 119 فني رعاية مرضى
أبرز المواد
 وفد نفطي يرافق ولي عهد الكويت إلى السعودية لتوحيد السياسات النفطية
أبرز المواد
 في أول زيارة خارجية له.. ولي العهد الكويتي يصل السعودية اليوم
أبرز المواد
 الدكتور الراجحي: المملكة دولة رائدة في مجال مكافحة العمى على مستوى العالم
أبرز المواد
 66 ألف زيارة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جازان خلال ٤٥ يوما
منطقة جازان
 تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنا بالسكين
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير حتى الساعة الـ 6 مساءً
منطقة عسير
 الأمن المغربي يوقف عنصرين مواليين لـتنظيم “داعش” الإرهابي
أبرز المواد
 أمير الجوف يستعرض مؤشرات مشاريع الجهات الحكومية خلال الربع الثاني من هذا العام
منطقة الجوف
 تنفذ حكم القتل “حد الغيلة ” بمواطن نحر ابنه البالغ من العمر 10 سنوات حتى الموت
أبرز المواد
 دراسة علمية: ثلث وفيات موجات الحر بسبب الاحتباس الحراري
أبرز المواد
399 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول خلال 3 أشهر

399 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول خلال 3 أشهر

منطقة الرياض
“التخصصات الصحية” تدعم سوق العمل بـ 119 فني رعاية مرضى

“التخصصات الصحية” تدعم سوق العمل بـ 119 فني رعاية مرضى

أبرز المواد
وفد نفطي يرافق ولي عهد الكويت إلى السعودية لتوحيد السياسات النفطية

وفد نفطي يرافق ولي عهد الكويت إلى السعودية لتوحيد السياسات النفطية

أبرز المواد
في أول زيارة خارجية له.. ولي العهد الكويتي يصل السعودية اليوم

في أول زيارة خارجية له.. ولي العهد الكويتي يصل السعودية اليوم

أبرز المواد

399 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول خلال 3 أشهر

399 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول خلال 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=988534
المناطق - الرياض

كشف تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من مراكز الرعاية الصحية الأولية للربع الأول من العام 2021، بلغ 399,733 مستفيد.

وبينت إحصائيات الإدارة التنفيذية للتميز في صحة المجتمع بأن عدد مستفيدي عيادة التثقيف الصحي 12,087 مستفيد، فيما بلغ عدد 9,552 مستفيد من العيادات التخصصية المرجعية، وبلغ فحص اللياقة الطبية لما قبل التوظيف 6,212 مستفيد، كما بلغ عدد مستفيدي خدمات الرعاية الصحية المنزلية 1692 مستفيد، و 605 مستفيد من خدمة العلاج الطبيعي من خلال الرعاية المنزلية، حيث بلغت عدد الزيارات المنزلية 8,962 زيارة؛ لتقديم مختلف الخدمات والرعاية الصحية لهم.

كما بلغ عدد مستفيدي العيادات التخصصية المرجعية 1,858 مستفيد لعيادة الصحة النفسية، و 1,350 للطب الباطني، و 1,275 لعيادة النساء والولادة، و 1,133 مستفيد من عيادة العظام، و 991 مستفيد من الأشعة التلفزيونية للنساء والولادة، و 747 مستفيد من العلاج الطبيعي، و 714 لعيادة الأنف والأذن والحنجرة، فيما بلغ عدد مستفيدي عيادة الجلدية 673، و 397 مستفيد من عيادة الأطفال، و 291 مستفيد من طب العيون، كما بلغ عدد مستفيدي الجراحة العامة 95 مستفيد، و 28 مستفيد من عيادات المسالك البولية.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الأول أنه في إطار الجهود لمواجهة جائحة كورونا والتوسع في مراكز تقديم اللقاحات للتصدي له، إلا أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تشهد مشاريع تطويرية مستمرة من خلال افتتاح مختلف العيادات التخصصية المرجعية، بالإضافة إلى عيادات الاستشارات الدوائية، وتعمل على توفير جميع الإمكانيات لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتُسهم في تمكين الوصول للرعاية الصحية بكل يُسر وسهولة.

روابط ذات صلة

افتتاح مركز الخصائص الحيوية بجوازات الرياض

افتتاح مركز الخصائص الحيوية بجوازات الرياض
“240” برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض

“240” برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض
وزير الرياضة يُتوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وزير الرياضة يُتوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*