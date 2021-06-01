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وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة بمنطقة تبوك ويكرم الموظفين المتميزين

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وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة بمنطقة تبوك ويكرم الموظفين المتميزين

وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة بمنطقة تبوك ويكرم الموظفين المتميزين
http://almnatiq.net/?p=988543
المناطق - تبوك

وقف معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أعمال فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، مطلعاً على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.

وتفقد القصبي أعمال الفرع بحضور معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، وعدد من قيادات الوزارة .

كما كرم مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، وحث الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.

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