الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 115 يوماً 1449 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدين في كل من مناطق الباحة والرياض والشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والحدود الشمالية.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.