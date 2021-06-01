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أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة حتى الساعة الـ 10 مساءً

أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة حتى الساعة الـ 10 مساءً

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أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة حتى الساعة الـ 10 مساءً

أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة حتى الساعة الـ 10 مساءً
http://almnatiq.net/?p=988555
المناطق - مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، والكامل ، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 10 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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