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الفيصل يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

الفيصل يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

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الفيصل يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

الفيصل يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=988567
المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المعين حديثاً اللواء محمد البسامي بحضور مساعده العميد فواز المتيهي
وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء البسامي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه ،
من جهته أكد اللواء البسامي حرصه والعاملين في القوات الخاصة لأمن الحج العمرة على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.

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