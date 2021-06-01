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موسم سباقات الخيل للمصيف ينطلق الجمعة القادم بميدان الملك خالد للفروسية بالطائف

موسم سباقات الخيل للمصيف ينطلق الجمعة القادم بميدان الملك خالد للفروسية بالطائف
http://almnatiq.net/?p=988618
المناطق - واس

ينطلق بميدان الملك خالد للفروسية بالحوية بمحافظة الطائف يوم الجمعة القادم موسم سباقات المصيف, بطابعه الجديد بما يتماشى مع الإستراتيجية التطويرية الشاملة لنادي سباقات الخيل، إذ يتكون من 24 حفلاً خلال 12 أسبوعاً تبدأ من تاريخ 4 / 6 إلى 11 / 9 / 2021 م , يتخلله شهر توقف لموسم الحج، مع إضافة أشواط مستحدثة وأشواط مخصصة للخيل العربية.
وكان نادي سباقات الخيل قد أعلن بعد نهاية موسمه الماضي عن استحداث 6 كؤوس كبيرة في موسم الطائف أبرزها كأس الملك فيصل للخيل العربية بجائزة مالية قدرها (1.000.000) مليون ريال، و كأسي الطائف في الحفل ( 22 ) لعمر السنتين للحصن والأفراس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات وجائزته المالية ( 200.000 ) ريال لكل شوط، وفي الحفل رقم ( 23 ) كأسين أيضا لعمر الثلاث سنوات للحصن والأفراس (مفتوح ) بجائزة مالية ( 300.000) ريال لكل شوط، وكأس عكاظ بجائزة مالية قدرها (500.000) ريال لعمر ثلاث سنوات وأكثر.
وستقام 8 أشواط في اليوم الواحد لكل حفل ، وستضاف شوطي الخيل المباعة في المزاد، وتبلغ جائزة كل شوط 500 ألف ريال دعماً من نادي سباقات الخيل، ويشمل البرنامج 22 شوطاً إضافي لعمر السنتين، و 14 شوطاً إضافياً لعمر الثلاث سنوات، مع إتاحة الفرصة أمام الجياد المستوردة بشكل أكبر للمشاركة في أشواط كانت سابقا مخصصة للإنتاج المحلي.

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