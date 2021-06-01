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“سابك” توقع اتفاقية مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال المركز

“سابك” توقع اتفاقية مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال المركز
http://almnatiq.net/?p=988625
المناطق - واس

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في الرياض اليوم, اتفاقيةً مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة” للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال المركز.
وقّع الاتفاقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة” المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ونائب رئيس مجلس إدارة “سابك” الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان.
ويسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ابتداء من 25 يوليو 2021م، وذلك عقب انتهاء مدة الاتفاقية التي أُبرِمت بين الجانبين في عام 2016م، وكُلَّفت “سابك” بموجبها بإدارة مركز “استدامة” لمدة خمس سنوات تنتهي في 24 يوليو2021م.
وأكد البنيان أن الاتفاقية الجديدة ستعزز إسهام “سابك” في تطوير برامج التنمية الزراعية المستدامة؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وبموجب الاتفاقية ستكلّف “سابك” ثمانية موظفين للعمل والمشاركة في إدارة أعمال مركز “استدامة”، وتحصل بالمقابل على حق الاستفادة من منشآت المركز لإجراء أعمالها البحثية.
يذكر أن مركز “استدامة” تأسس في العام 2013م بتمويل من “سابك”، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في بناء وتشغيل المركز في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض، ويعدّ “استدامة” مركزًا بحثيًا زراعيًا لإجراء الأبحاث التطبيقية على التقنيات المبتكرة للزراعة المستدامة، فيما تركز أبحاثه على زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المحاصيل، وتقليل استخدام المبيدات الحشرية، ورفع كفاءة استخدام المياه.
يشار إلى أن مركز “استدامة” يهدف بشكل رئيس إلى تعزيز الزراعة المستدامة في المملكة، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز استدامة الأنشطة الزراعية بالمملكة، وتمكين الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على هذه الموارد للأجيال القادمة.
ويسعى مركز “استدامة” إلى ترسيخ مكانته وريادته في مجال التقنيات الزراعية الحديثة، وتطبيق الأبحاث التي تُقدم حلولًا وتقنيات حديثة للمؤسسات الزراعية العامة والخاصة، والتوصل من خلال الأبحاث إلى الحلول العملية القابلة للتطبيق من أجل تطوير تقنيات الزراعة وتحسينها وتطبيقها في المملكة.

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