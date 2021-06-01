احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يستقبل وزير التجارة
منطقة تبوك
 “سابك” توقع اتفاقية مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال المركز
الاقتصاد
 أمير نجران يشكر القيادة على ما تحظى به المنطقة من دعم كبير في مجال التعليم
منطقة نجران
 موسم سباقات الخيل للمصيف ينطلق الجمعة القادم بميدان الملك خالد للفروسية بالطائف
الرياضة
 الدكتور الربيعة يلتقي بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة
محليات
 إحباط تهريب 308.6 كجم من الحشيش المخدر و23.7 طن من القات بـ”الشرقية” و”جازان”
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف
منطقة تبوك
 أمانة الاحساء تُنفذ مشاريعها لرفع كفاءة طرق 3 هِجر
المنطقة الشرقية
 لجنة التعلم مدى الحياة بالجبيل الصناعية توقع 11 مذكرة تعاون لتعزيز عملية التعليم والتعلم
المنطقة الشرقية
 أمير جازان يلتقي رئيس ووكلاء جامعة جازان بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي
منطقة جازان
 محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
منطقة تبوك
 بالشراكة مع سايتك …هيئة الأمر بالمعروف في محافظة الخبر تفعّل المحتوى التوعوي لحملة “ربَّ اجعل هذا البلد آمناً”
المنطقة الشرقية
أمير منطقة تبوك يستقبل وزير التجارة

أمير منطقة تبوك يستقبل وزير التجارة

منطقة تبوك
“سابك” توقع اتفاقية مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال المركز

“سابك” توقع اتفاقية مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال المركز

الاقتصاد
أمير نجران يشكر القيادة على ما تحظى به المنطقة من دعم كبير في مجال التعليم

أمير نجران يشكر القيادة على ما تحظى به المنطقة من دعم كبير في مجال التعليم

منطقة نجران
موسم سباقات الخيل للمصيف ينطلق الجمعة القادم بميدان الملك خالد للفروسية بالطائف

موسم سباقات الخيل للمصيف ينطلق الجمعة القادم بميدان الملك خالد للفروسية بالطائف

الرياضة

أمير منطقة تبوك يستقبل وزير التجارة

أمير منطقة تبوك يستقبل وزير التجارة
http://almnatiq.net/?p=988628
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم, معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي يزور المنطقة حالياً.
ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، وبجهود فرع الوزارة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثمارياً وتنموياً.
وأشاد الأمير فهد بن سلطان بخطة الوزارة الطموحة ومشروعاتها المهمة التي سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية وتطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوّماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقوّمات الطبيعية والإنسانية بالمنطقة وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال وخاصة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه ثمن معالي الدكتور ماجد القصبي ما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام من سمو أمير القصيم، مما كان له الأثر الكبير في تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال معالي نائبة وزير التجارة معالي الدكتورة إيمان المطيري ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر الهداب ووكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف

أمير تبوك يستقبل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف
محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة بمنطقة تبوك ويكرم الموظفين المتميزين

وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة بمنطقة تبوك ويكرم الموظفين المتميزين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*