أمير منطقة تبوك يستقبل وزير التجارة

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم, معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي يزور المنطقة حالياً.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، وبجهود فرع الوزارة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثمارياً وتنموياً.

وأشاد الأمير فهد بن سلطان بخطة الوزارة الطموحة ومشروعاتها المهمة التي سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية وتطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوّماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقوّمات الطبيعية والإنسانية بالمنطقة وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال وخاصة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه ثمن معالي الدكتور ماجد القصبي ما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام من سمو أمير القصيم، مما كان له الأثر الكبير في تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال معالي نائبة وزير التجارة معالي الدكتورة إيمان المطيري ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر الهداب ووكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة.