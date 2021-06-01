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الإخلاء الطبي الجوي ينقل مواطناً مصاباً بكورونا من الأردن إلى المملكة

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الإخلاء الطبي الجوي ينقل مواطناً مصاباً بكورونا من الأردن إلى المملكة

الإخلاء الطبي الجوي ينقل مواطناً مصاباً بكورونا من الأردن إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=988632
المناطق - واس

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل مواطن سعودي مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فريق طبي مختص من وزارة الصحة, الذي يعاني من مضاعفات إصابته بالفيروس، حيث تطلبت حالته استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم الإيكمو (ECMO) أثناء النقل بطائرة الإخلاء الطبي الجوي.
وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي قد نقلت أكثر من ( 75 ) حالة مصابة بفيروس كورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس ولله الحمد.

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