وكيل إمارة الجوف يرأس اجتماع لجنة الرياضة المجتمعية

المناطق - واس

أكد وكيل إمارة منطقة الجوف رئيس لجنة الرياضة المجتمعية حسين بن محمد آل سلطان أن اللجنة -بدعم من سمو أمير منطقة الجوف- حققت نجاحاً كبيراً في نشر ثقافة الرياضة المجتمعية، لافتاً النظر إلى أن الجهود التي قامت بها أمانة منطقة الجوف وبلدياتها في زيادة المماشي الرياضية وتخصيص مسارات للدراجات أسهم في زيادة الإقبال على مختلف أنشطة الرياضة المجتمعية مما مكّن من تحقيق أهداف اللجنة لخدمة الشباب والفتيات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الرياضة المجتمعية, حيث تمت مناقشة تحديد موعد إعلان انطلاقة جائزة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للرياضة المجتمعية، وجائزة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله للرياضة المجتمعية، إلى جانب استعراض مدى الإقبال على الأسبوع الرياضي النسائي الثاني الذي انطلق أمس برعاية حرم سمو أمير المنطقة.

كما تمت مناقشة سبل التعاون بين اللجنة وعدد من الجهات الحكومية لإمكانية الاستفادة من منشآتها لأنشطة وبرامج اللجنة النسائية لمنح الخصوصية التامة لتلك الأنشطة.