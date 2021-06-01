أمير حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثانية في العام المالي 1442 / 1443هـ

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة -عبر الاتصال المرئي- اليوم جلسة المجلس الأولى في دورة الانعقاد الثانية في العام المالي 1442 / 1443هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس المجلس ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء مجلس المنطقة من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية.

ونوه سموه في بداية الجلسة بما تقدمه المملكة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله- لكل ما يخدم المواطنين من خدمات ومشاريع، وبما تحقق لوزارة الصحة في مستهدف برنامج التطعيم، حاثاً المواطنين والمقيمين على أخذ لقاحات فيروس كورونا من أجل الوصول إلى وطن آمن ومحصن.

وأوضح أمين مجلس المنطقة المكلف إبراهيم بن عبدالله البدران أن سموه هنأ خلال الاجتماع الرياضيين بالمنطقة على صعود نادي الطائي إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متمنياً أن يحقق نتائج إيجابية تنعكس على الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

وتمنى سمو أمير المنطقة لفريق الجبلين أن يحالفه الحظ في تحقيق الصعود إلى دوري المحترفين العام القادم، داعياً الجميع لدعم الناديين.

واطلع الحضور خلال الاجتماع على تقرير يبيّن مدى حاجة القطاعات الحكومية للاستفادة من المياه الراجعة المنقاة لاستخدامات التشجير، إضافة إلى تقرير يوضح مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية بالمنطقة ومدى تغطيتها للحاجة، إضافة إلى الإجراءات التي اتُّبعت من قبل القطاعات الحكومية في تحسين المستوى.

وأكد سموه أهمية استغلال المياه المعالجة في التوسع بزراعة الأشجار المناسبة للمنطقة لتحقيق مستهدفات مبادرة سمو ولي العهد “السعودية الخضراء”.

وأصدر المجلس القرارات والتوصيات المتفق عليها في الاجتماع، داعياً سموه مديري الإدارات الحكومية إلى ضرورة متابعة توصيات وقرارات المجلس لتطوير المنطقة والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.