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أكثر من 53 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن

أكثر من 53 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن

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وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية

وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية

أبرز المواد

أكثر من 53 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن

أكثر من 53 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=988651
المناطق - واس

قدّمت عيادات “تطمن” في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ53,168 مستفيداً, منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي أبو موسى.يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة ، حيث لا تحتاج إلى مواعيد حجز مسبقة.

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