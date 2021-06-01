احدث الأخبار

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع المملكة بدولة الكويت
أبرز المواد
 ” المملكة والكويت”.. علاقات أخوية وثيقة وراسخة امتدت لـ 130 عاماً
أبرز المواد
 الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض
أبرز المواد
 اللجنة الوطنية للتحول الرقمي توافق على إستراتيجية التحول لوزارة الموارد البشرية
أبرز المواد
 أكثر من 53 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية
أبرز المواد
 تعاون بنّاء بين “مسك الخيرية” و “وقف سليمان الراجحي” لتكامل الجهود في دعم القطاع الثالث
محليات
 أمير حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثانية في العام المالي 1442 / 1443هـ
منطقة حائل
 وكيل إمارة الجوف يرأس اجتماع لجنة الرياضة المجتمعية
منطقة الجوف
 الإخلاء الطبي الجوي ينقل مواطناً مصاباً بكورونا من الأردن إلى المملكة
محليات
 أمير منطقة تبوك يستقبل وزير التجارة
منطقة تبوك
 “سابك” توقع اتفاقية مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال المركز
الاقتصاد
الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع المملكة بدولة الكويت

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع المملكة بدولة الكويت

أبرز المواد
” المملكة والكويت”.. علاقات أخوية وثيقة وراسخة امتدت لـ 130 عاماً

” المملكة والكويت”.. علاقات أخوية وثيقة وراسخة امتدت لـ 130 عاماً

أبرز المواد
الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض

الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض

أبرز المواد
اللجنة الوطنية للتحول الرقمي توافق على إستراتيجية التحول لوزارة الموارد البشرية

اللجنة الوطنية للتحول الرقمي توافق على إستراتيجية التحول لوزارة الموارد البشرية

أبرز المواد

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع المملكة بدولة الكويت

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع المملكة بدولة الكويت
http://almnatiq.net/?p=988675
المناطق - واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وقال معاليه في تصريح له: إن زيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت للرياض في أول زيارة خارجية رسمية لسموه ضيفًا عزيزًا على أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، تحمل مضامين سامية ومعاني نبيلة تعكس مكانة المملكة لدى دولة الكويت قيادةً وشعبًا.
وأوضح أن هذه الزيارة ترسيخ للعلاقات الاستثنائية ومبادئ التشاور الأخوي وتلاقي الرؤى المشتركة في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظهما الله-.
وعبّر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن صادق تمنياته ودعواته للمولى عزّ وجل بأن يكلل جهود قادتنا -حفظهم الله- لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول مجلس التعاون ومواطنيه.

روابط ذات صلة

” المملكة والكويت”.. علاقات أخوية وثيقة وراسخة امتدت لـ 130 عاماً

” المملكة والكويت”.. علاقات أخوية وثيقة وراسخة امتدت لـ 130 عاماً
الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض

الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض
اللجنة الوطنية للتحول الرقمي توافق على إستراتيجية التحول لوزارة الموارد البشرية

اللجنة الوطنية للتحول الرقمي توافق على إستراتيجية التحول لوزارة الموارد البشرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*