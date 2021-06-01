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الصحة وكفى يوحدان جهودهما في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

الصحة وكفى يوحدان جهودهما في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين
http://almnatiq.net/?p=988681
المناطق - مكة المكرمة

دشنت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة يوم أمس عبر فروعها المنتشرة بالمنطقة حملتها الميدانية والإلكترونية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يحمل شعار “الالتزام بالإقلاع”.
ففي مكة دشنت فعاليات اليوم العالمي في خطب الجمعة بعدد من المساجد وذلك بمشاركة الفريق التوعوي وقد استفاد من البرنامج المئات من المصلين والذين أبدى العشرات منهم رغبتهم في تلقي العلاج.
وفي جدة نفذ فريق كفى فعالية المعرض التثقيفي والتوعوي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجدة والذي افتتحه مساعد المدير الاقليمي بجدة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ فيصل السويحان مبدياً إعجابه بالدور الكبير الذي تلعبه كفى لحفظ الأرواح والنفوس من هذه السموم.
وقد شارك في الفعالية طبيبات متطوعات من وزارة الصحة بركن عن ( تأثير التدخين على الأسنان ) ، فيما قدم فريق جدة برنامجاً توعوياً بأضرار التدخين بعدد من مساجد المحافظة.
وفي الطائف أقام فرع الجمعية معرضاً توعويا تثقيفيا علاجيا بأسواق تيرا مول و ذلك بواسطة لجنة التوعية والتثقيف والطبيب بالجمعية بمشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي وعدد من متطوعي ومتطوعات جامعة الطائف ، كما قدمت الجمعية برنامجاً توعويا بممشى الخمسين بمشاركة العيادة المتنقلة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من زوار الممشى من أهالي المحافظة والمصطافين.
وفي القنفذة دشن مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة الدكتور إبراهيم الزيلعي ، فعاليات اليوم العالمي بحضور مدير مستشفى القنفذة العام الأستاذ حسين المنتشري ومدير برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة الاستاذ أحمد الغانمي ، وشهد معرض اليوم العالمي بالكورنيش الغربي بالمحافظة والذي أقيم بالشراكة مع مديرية الشؤون الصحية ممثلة في التثقيف الصحي وبرنامج مكافحة التدخين إقبالاً كبيراً من الزوار كما اشتمل المعرض على ركن للتثقيف الصحي والتوعوي وعيادات طبية للإقلاع عن التدخين وأجهزة طبية حديثة وأعضاء بشرية لآثار التدخين على الإنسان ، فيما جرى في البرنامج الذي ترعاه مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية توزيع الهدايا على مرتادي المعرض والكورنيش والمقاهي المجاورة له وذلك بمشاركة ٢٦ متطوعاً ومتطوعة.
وفي السياق نفسه دشن فرع الجمعية بالليث معرضاً توعوياً في الكورنيش الشمالي وذلك بحضور محافظ الليث الدكتور فيصل غازي الحازمي و مسؤول التثقيف الصحي بمستشفى الليث العام الأستاذ عبد المجيد الزهراني ، ومدير جمعية الدعوة الأستاذ يحيى إبراهيم الحضريتي وقد اشتمل المعرض على ركن للفرز والتوعية بكورونا وركن تثقيف صحي وعيادة للإقلاع عن التدخين بمشاركة ١٣ متطوعاً ، فيما أشاد المحافظ بدور الجمعية وأثنى على جهودها وأبدى إعجابه بما رأى من برامج وخدمات.
من جهته بيّن مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الحملة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأضرار التدخين الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، في حين أوضح أن الجمعية تقدم دعمها للإقلاع عن التدخين ببرامج نوعية متعددة، وباقات علاجية متخصصة تصل لجميع الراغبين في العلاج عبر كافة الوسائل المتاحة ، فيما قدم شكره لكافة الدوائر الحكومية والأهلية على دعمها الجمعية واستضافتها لبرامجها والتي سيكون المستفيد الأول والأخير منها هو الوطن والمواطن.
وذكر الحمدان أن فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2021م مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي ، مشيداً بجهود الجهات المشاركة والمتطوعين والمتطوعات.

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