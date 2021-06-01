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ولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين من أميرالكويت ويعقد اجتماعاً مع سمو ولي العهد الكويتي

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ولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين من أميرالكويت ويعقد اجتماعاً مع سمو ولي العهد الكويتي

ولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين من أميرالكويت ويعقد اجتماعاً مع سمو ولي العهد الكويتي
http://almnatiq.net/?p=988686
المناطق - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، اجتماعا مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
وفي بداية الاجتماع تسلم سمو ولي العهد، من سمو ولي العهد بدولة الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقد رحب سمو ولي العهد بسمو ولي العهد بدولة الكويت، ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأميرتركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الكويتي معالي المستشار بديوان سمو ولي العهد ضاري عبدالله العثمان، ومعالي وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ومعالي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

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