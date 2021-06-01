جامعة المجمعة تحصل على الاعتماد الأكاديمي البرامجي لخمسة برامج أكاديمية

المناطق - الرياض

واصلت الجامعة تحقيقها للإنجازات على مستوى الجودة والبرامج الأكاديمية ومخرجاتها ، فبعد تحقيق الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات ، سعت الجامعة لاستكمال اعتماد البرامج الأكاديمية ؛ فعملت جاهدةً للحصول على الاعتمادات المحلية والدولية ، وتمكنت مؤخراًً من الحصول على الاعتماد البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (اعتماد) ، في عدد من البرامج الأكاديمية ، حيث حصل برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي على الاعتماد الاكاديمي البرامجي ، كما حصل برنامجي بكالوريوس الهندسة الكهربائية و الهندسة المدنية على الاعتماد وذلك بتحقيق متطلباته ، وحصل برنامج الطب والجراحة العامة وبرنامج طب الأسنان على الاعتماد ، ومازالت الجامعة في انتظار إعلان المركز الوطني لنتائج برنامجين؛ هما تقنية الأجهزة الطبية، وبرنامج علوم الحاسب والمعلومات ، كما تقدمت الجامعة حالياً لضم برامج جديدة للاعتماد؛ منها ستة برامج لدرجة البكالوريوس ، وبرنامجان لدرجة الماجستير ، وذلك ضمن خطة الجامعة التي تهدف للحصول على الاعتماد الاكاديمي البرامجي لكافة البرامج الأكاديمية .

من جهته ذكر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن صالح العبودي أن هذه الاعتماد يعد اعترافاً بالبرامج التعليمية التي أظهرت التميز في تحقيق رسالة البرنامج الأكاديمي ومخرجاته في جميع المجالات بما في ذلك: عملية التعليم، البحث العلمي تطوير المناهج والخطط الدراسية, وخدمة المجتمع ، والخدمات الطلابية. ويعتبر انعكاساً حقيقي لجهود الجامعة في تطوير البرامج الأكاديمية , ويعد واحداً من أهم المناشط التي تستهدف مواكبة رؤية المملكة 2030. كما يضع الكليات أمام تحد لمواصلة تميزها، وتحقيق المزيد من التميز.

كما أوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الأطرم بأن الجامعة بعد أن حصلت على الاعتماد المؤسسي سعت لحصول البرامج الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي البرامجي وذلك من أجل التعرف على مواطن القوة والضعف ومواصلة التحسين المستمر، مُشيراً إلى أن حصول برنامج كلية طب وجراحة الأسنان على الاعتماد سيساهم في تطوير خططها وتحسين برامجها ومخرجاتها التعليمية ، مقدماً شكره وتقديره لفريق العمل الذي جد وأجتهد خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق ذلك كما قدم شكره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على دعمه المستمر للكلية ولوكلاء الجامعة على تذليلهم كافة الصعوبات التي واجهت الكلية وتعاونهم في كافة المجالات ، وللإدارات التي ساهمت في تحقيق هذا المنجز .

هذا ووجه سعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور مازن بن مشبب القحطاني شكره الجزيل لمعالي رئيس الجامعة ووكلائها على دعمهم غير المحدودة لتوفير كل ما من شأنه رفع مخرجات العملية التعليمية بالكلية والتي أدت بالنهاية إلى حصول برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي على الاعتماد البرامجي الكامل ، كما أشاد سعادته بوكلاء الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التدريس بقسم العلاج الطبيعي على ما قدموه من جهد وتفاني في تحقيق متطلبات الجودة التي ستساهم في رفع مستوى خريجي البرنامج ، وأضاف سعادته بأن الهدف الرئيسي لم يكن الحصول على الاعتماد بحد ذاته وانما هو تطبيق معايير الجودة الأكاديمية التي تضمن تجويد المخرجات التعليمية.

و ذكر عميد كلية الهندسة الدكتور صالح بن أحمد الدهش إن الاعتماد الأكاديمي أداة فعالة لتقويم وتعزيز جودة العملية التعليمية، واستمرارية تطويرها ، وأن الحصول على الاعتماد الأكاديمي يعزز الثقة بالمؤسسة التعليمية التي حصلت على الاعتماد من قبل المجتمع، ويزيد فرص نجاحها ، وتفوقها وهو سبيل لأن تكون الكلية أكثر جذبا، وأقدر على استقطاب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين إضافة إلى النابهين من الطلاب ، لذا حرصت كلية الهندسة على الحصول على الاعتماد الأكاديمي البرامجي لبرنامجي بكالوريوس الهندسة الكهربائية و الهندسة المدنية لما يشكل من خطوة مهمة للكلية نحو تقديم خدمات تعليمية وبحثية بمستوى عالمي ، كما أنه يعزز الثقة بها كونها تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري الذي يشكل أساسا للتنمية الشاملة مساهماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويساعد الكلية في المضي قدما في التأكد من جودة أداء أقسامها ووحداتها المختلفة وأداء المتوقع منها فيما يتعلق بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية وفق آليات وأطر محددة يضبطها نظام الاعتماد الخاص بالجهة المعتمدة ، وفي ختام حديثه وجه الدكتور الدهش شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن الذي كان لدعمه أبلغ الأثر بعد توفيق الله في حصول الكلية على الاعتماد كما شكر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن صالح العبودي والذي كان له الدور المميز في الوقوف مع الكلية حتى نالت الاعتماد، و لوكلاء الجامعة تعاونهم الدائم مع الكلية ، كما قدم شكره لعمادة الجودة وتطوير المهارات بشكل خاص ولجميع العمادات و الإدارات في الجامعة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز .

وذكر عميد كلية الطب الدكتور رشيد بن خالد براده أن حصول كلية الطب على الاعتماد البرامجي لبرنامج الطب والجراحة العامة تحقق بتوفيق من الله ثم الدعم اللامحدود من قبل معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن و الإشراف المباشر من قبل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن صالح العبودي وفريق العمل في الكلية والعمادات المساندة وبذلك نرفع اسمى التهاني والتبريكات لكافة من ساهم في هذا الإنجاز الغير مستغرب من جامعتنا المعطاءة راجين من الله دوما التوفيق والنجاح ، مضيفاً أن هذا الإنجاز يعتبر داعماً مهماً للكلية ومنسوبيها ويساهم في رفع مستوى الجودة والتحسين المستمر والإبداع .