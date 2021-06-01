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بلدية محافظة تيماء تكثف أعمال النظافة وإزالة جميع التشوهات البصرية

بلدية محافظة تيماء تكثف أعمال النظافة وإزالة جميع التشوهات البصرية
http://almnatiq.net/?p=988709
المناطق- تبوك- فايز السميري:

كثفت بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الخدمات خلال هذه الفتره حملات النظافة وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية.وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي أن الهدف من تكثيف الحملات في هذه الفترة هو النهوض بمستوى وتطوير وتحسين جوانب النظافة العامة، وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية وحول المنازل، ورفع مخلفات البناء والأنقاض بالمحافظة بالإضافة للطرق التي تقع في نطاق أعمال بلدية المحافظة، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة بحملاتها على مدار العام.وأكد البلوي على ضرورة توعية المجتمع وتثقيفه والارتقاء به نحو ترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة، وتعزيز سلوك أفراده بأن الممتلكات العامة بما فيها الحدائق والمتنزهات, هي للجميع وأنالحفاظ عليها, يعد عملية مشتركة بين بلدية المحافظة ومرتاديها.لافتاً الانتباه إلى أهمية مساهمة أفراد المجتمع كافة, بأعمال نظافة محافظة تيماء ومراكزها وقراها من خلال التزامهم بوضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة والمعدة من قبل البلدية.داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتشويه البصري أو الإضرار بالبيئة أو إلقاء المخلفات داخل الأحياء السكنية أو في الأراضي الفضاء, وذلك عبر التواصل مع القنوات التفاعلية التي أتاحتها بلدية محافظة تيماء للجميع او الاتصال على الرقم الموحد ٩٤٠ .

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