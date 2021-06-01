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شرطة الرياض تطيح بمقيمين يديران منزلاً لتصنيع الممنوعات وترويجها

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شرطة الرياض تطيح بمقيمين يديران منزلاً لتصنيع الممنوعات وترويجها

شرطة الرياض تطيح بمقيمين يديران منزلاً لتصنيع الممنوعات وترويجها
http://almnatiq.net/?p=988732
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من ضبط مقيمين من الجنسية السيرلانكية في العقدين الرابع والخامس من العمر يديران منزلا في أحد أحياء مدينة الرياض اتخذاه وكراً لتصنيع الممنوعات وترويجها، وضبط في المنزل (6) عاملات متغيبات عن العمل من الجنسية السيرلانكية، جرى إحالتهن لجهة الاختصاص، وإيقاف المتهمَينْ واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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