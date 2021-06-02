“الهلال” يكشف عن الجهاز الفني المُساعد لـ “جارديم”

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كشف نادي الهلال، عن الجهاز الفني بالكامل المُساعد للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي سيقود فريقها في الموسم المقبل.

وأشار نادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم (الثلاثاء)، إلى أن جهاز جارديم سيتكون من أنطونيو مانويل كمساعد أول، خوسيه أراجو كمساعد ثاني، نيلسون كانديدو كمدرب لياقة، ميغيل ريبيرو كمحلل أول، ديغو جيلهيرني كمحلل ثانِ.

وأعلن نادي الهلال، في وقت سابق من اليوم توقيع مجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل، عقدًا مع البرتغالي ليوناردو جارديم؛ لقيادة فريقه لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر.