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محمد السهلاوي يُعلن رحيله عن “التعاون” بهذه الكلمات

محمد السهلاوي يُعلن رحيله عن “التعاون” بهذه الكلمات
http://almnatiq.net/?p=988742
المناطق - الرياض:

رحل لاعب فريق التعاون، محمد السهلاوي، عن صفوف ناديه بعد انتهاء الموسم الجاري من الدوري بناءً على رغبته.

وقال السهلاوي، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء):”السلام عليكم.. سعيد جدًا بتجربتي الجميلة والتي قضيتها مع نادي التعاون، شكرًا لنادي التعاون جماهير وإدارة وزملائي اللاعبين على كل شيء، وشكرًا لإدارة التعاون للموافقة على رغبتي بالاكتفاء بموسم واحد..لحظات جميلة قضيتها في نادي التعاون، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح دائمًا”.

وأتم السهلاوي، تغريدته بقوله:”أشكر أهالي القصيم جميعًا على كل ما وجدته من حفاوة واستقبال وكرم من يومي الأول فيها، وهذا لا يستغرب من أبناء القصيم الكرام سأظل دائمًا فخورًا بتواجدي بينكم.. استودعكم الله”.

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