تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

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http://almnatiq.net/?p=988750
المناطق - واس:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وأوضح المركز أن السماء ستكون غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق: “جازان، وعسير، والباحة”، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل”.

وتوقع المركز رياحاً سطحية تنشط على المنطقة الشرقية، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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