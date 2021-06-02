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هل الإجراءات في المنافذ السعودية ــ الأردنية البرية تغيرت؟

هل الإجراءات في المنافذ السعودية ــ الأردنية البرية تغيرت؟
http://almnatiq.net/?p=988768
المناطق - الرياض:

كشفت مصادر أن إجراءات الدخول من المملكة إلى الأردن، عبر المنافذ البرية السعودية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، وهي كما كانت متبعة بالسابق.

وبيّنت المصادر أن الاشتراطات تضمنت تحليل “PCR” سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد على 72 ساعة، والحصول على جرعتي لقاح كوفيد 19 أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوماً مع إرفاق ما يثبت ذلك لإعفائهم من فحص “PCR” عند الوصول للمنفذ الأردني.

كما نصت الاشتراطات على الراغبين بالقدوم بمن فيهم من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا، فعليهم إجراء تحليل “PCR” آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية.

وأوضحت أن التغيير فقط في إجراءات الدخول هي عبر المنافذ الجوية، من السعودية إلى الأردن بحيث يعفى القادمون إليه جواً من عدة دول من فحص “PCR” بشرط تلقي جرعتي اللقاح، فيما يشترط عليهم التسجيل على منصة “visit Jordan”.

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