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جامعة الحدود الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي المقبل

جامعة الحدود الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي المقبل
http://almnatiq.net/?p=988771
المناطق - الحدود الشمالية:

بتوجيهات من معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري في تنفيذ المشاريع والبرامج المنبثقة عن مبادرات الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020-2025م والمتعلقة بمسيرة الطلبة الأكاديمية بإشراف وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلة بأكاديمية الموهوبين بالجامعة، وفي مرحلة الإعداد العام، اعتمدت الجامعة مشروع برنامج التسريع الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس.

وبينت الجامعة أنه يمكن للطلبة اجتياز برنامج السنة التحضيرية والدراسات المساندة والانتقال إلى السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة وذلك بعد تحقيق معايير اجتياز الاختبارات التحصلية العلمية التخصصية ضمن مقررات برنامج التسريع الأكاديمي المقترحة وهي الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والحاسب الآلي، والتي ينفذها المركز الوطني للقياس وتشرف عليها جامعة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى اجتياز متطلب اللغة الإنجليزية للسنة التحضيرية في الجامعة.

يذكر أن الفئة المتاح لها التقدم للبرنامج هم الطلبة الناجحين في المرحلة الثانوية العامة (المسار العلمي) والحاصلين على نسبة موزنة لا تقل عن 85 %، ممن تم ترشيحهم للقبول في إحدى كليات المسار الصحي والعلمي في جامعة الحدود الشمالية بدءاً من العام الجامعي المقبل 1443هـ.

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