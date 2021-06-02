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‏بعد ابتكارها كمامة إلكترونية.. آل درهم تحقق الميدالية الذهبية بمسابقة أرخميدس في روسيا

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‏بعد ابتكارها كمامة إلكترونية.. آل درهم تحقق الميدالية الذهبية بمسابقة أرخميدس في روسيا

‏بعد ابتكارها كمامة إلكترونية.. آل درهم تحقق الميدالية الذهبية بمسابقة أرخميدس في روسيا
http://almnatiq.net/?p=988786
المناطق - الرياض:

فازت الشابة يسرى بنت الحسن عبده آل درهم، من الريش بمحافظة محايل، بالميدالية الذهبية من مدينة موسكو بدولة روسيا في مسابقة أرخميدس الدولية لعام 2021 عن ابتكارها كمامة إلكترونية بتقنية النانو.

‏ يأتي هذا بعد تحقيقها المركز الثاني في مسابقة الهاكثون الافتراضي “الابتكار في زمن كورونا” التابعة للجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين “برينز” الدولية، والمركز الأول في مسابقة الأمير تركي بن طلال في مسابقة العلوم والتميز والإبداع المحلية، والمركز الثالث في مسابقة الحلول الإبداعية التي تناسب فترة أزمة فيروس كرونا التابعة لجامعة الملك خالد المحلية عن الاختراع ذاته.

‏واستقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بمكتبه الشابة “آل درهم”، وهنأها على الإنجاز العالمي الجديد الذي يضاف إلى إنجازاتها السابقة، معبرًا عن عظيم شكره للفتاة وأسرتها، وكل من ساهم في دعمها والأخذ بيدها لتحقيق ما تم تحقيقه، الذي يعد مفخرة للجميع.

‏وكانت الشابة “يسرى آل درهم” قد سجلت في وقت سابق اختراع “الماكينة المصنفة للمصاحف باللغات”، التي حصلت بموجبه حينها على عدد من الميداليات في مجال البحث العلمي والابتكار والميدالية الذهبية، وجائزة التميز على مستوى العالم في مسابقة إيتكس الدولية من دولة ماليزيا عام 2017.

‏وكان الابتكار قد قاد الطالبة “آل درهم” بقسم اللغة الإنجليزية بكلية المجتمع برجال ألمع التابعة لجامعة الملك خالد، الذي يخص ماكينة لتصنيف المصاحف باللغات، إلى العالمية، إلى جانب حصولها على العديد من الميداليات البرونزية والفضية والذهبية في السعودية في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع.

‏ وقالت آل درهم، إن الابتكار يهدف إلى خدمة الحرمين الشريفين، ويخص الماكينة المصنفة للمصاحف من حيث اللغات، التي تشبه في عملها جهازَي الصراف الآلي والبيع الذاتي، وهو ابتكار يتم فيه ترتيب المصاحف؛ فعندما يريد المصلي مصحفًا بلغته الخاصة يختار من خلال الشاشة، ثم زر الإخراج، ويستطيع إعادته إلى داخل الماكينة، مشيرة إلى أن الابتكار يساعد في رفع الاقتصاد عندما يُصدَّر للدول الإسلامية الخارجية.

‏ وقدمت “آل درهم” شكرها لوالدَيْها بصفتهما الداعمَين الرئيسيَّين لها، وتشكر كل من دعمها بشكل عام.

‏ يُذكر أن هذا الابتكار للطالبة سبقه عدد من الابتكارات، أولها ابتكار سلة النفايات المتحركة.

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