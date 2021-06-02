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السفير السديري يطلع على سير العمل بمنفذ حالة عمار- المدورة الحدودي

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السفير السديري يطلع على سير العمل بمنفذ حالة عمار- المدورة الحدودي

السفير السديري يطلع على سير العمل بمنفذ حالة عمار- المدورة الحدودي
http://almnatiq.net/?p=988796
المناطق- تبوك - فايز السميري:

اطلع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في منفذ حالة عمار – المدورة، اليوم، على سير العمل بالمنفذ والخدمات المقدمة للمواطنيين السعوديبن القادمين للأردن، بعد رفع تعليق سفر المواطنين اعتباراً من يوم 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021.

وأكد السفير السديري أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية في سبيل تقديم كافة الخدمات للعابرين والمسافرين عبر منفذ حالة عمار- المدورة، وتقديم ما يلزم لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين في الخارج، بالتزامن مع صدور التوجيهات الكريمة من الجانب الأردني الشقيق بالاكتفاء بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر وفق الاشتراطات المعلنة على حسابات السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.

وتتضمن الاشتراطات “تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (72) ساعة، والحصول على جرعتي لقاح كوفيد 19 أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوما مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.

كما نصت الاشتراطات على الرّاغبين بالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيه من سبق له الاصابة والتعافي من فيروس كورونا فعليهم إجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على منصّة http://Www.gateway2jordan.gov.jo والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً فعليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطي COVID-19 داخل الأردن، وفي ختام الجولة نوه السفير السديري بالجهود والاستعدادات التي تقوم بها الإدارات بالمنفذ على الجانبين السعودي والأردني والحرص والاهتمام بخدمة المسافرين بين البلدين الشقيقين.

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