أدبي الباحة يطلق قافلة الصيف الثقافي

المناطق - الرياض:

يطلق نادي الباحة الأدبي الثقافي قافلته الثقافية والتي ستتجول في كافة غابات ومتنزهات منطقة الباحة وفي كل المحافظات ابتداء من هذا الأسبوع بإذن الله.



وستتضمن هذه القافلة (معرضا للكتاب المتنقل) ومسابقات ثقافية وهدايا عينية للمشاركين في هذه الفعالية من المصطافين وأبناء المنطقة وسوف تبدأ هذه القافلة من غابة رغدان ثم تنتقل بإذن الله إلى غابة الأمير مشاري بمحافظة بني حسن ثم تنتقل إلى محافظة المندق في جميع متنزهاتها ومنها إلى محافظة القرى ومتنزهاتها وغاباتها وثم تعود إلى محافظة بلجرشي فمحافظة العقيق وهذه القافلة السنوية اللتي عود عليها نادي الباحة عشاق القراءة والكتاب من جميع الأطياف والأعمار.



كما سيكون للأطفال نصيب كبير جداً في هذه القافلة بالمسابقات التي ستخصص لهم وتأتي هذه القافلة ضمن برنامج صيف نادي الباحة الأدبي الثقافي الذي أشتمل على عدة برامج ونشاطات مختلفة ومتنوعة في داخل النادي وفي جميع محافظات منطقة الباحة.



يُذكر أن النادي سيقيم بإذن الله ملتقى الرواية في ١٨ ذو القعدة والذي سيستمر لمدة أربعة إلى خمسة أيام سيشهد الكثير من الفعاليات والأوراق النقدية والأدبية بمشاركة عربية وعالمية وستجمع جميع الأوراق المشاركة في هذا الملتقى لإصدارها في كتاب يحمل عنوان الملتقى ويوزع لعشاق هذا الفن الأدبي الرفيع وقد ذكر رئيس النادي الأدبي بالباحة الأستاذ حسن بن محمد الزهراني أن النادي يواصل هذه النشاطات تلبية لاحتياجات جميع أطياف المجتمع وعشاق الأدب والثقافة في منطقة الباحة خلال الصيف وفيما بعده.