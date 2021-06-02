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تمديد الاغلاق في ولاية فيكتوريا الاسترالية لمدة سبعة ايام اضافية

تمديد الاغلاق في ولاية فيكتوريا الاسترالية لمدة سبعة ايام اضافية
http://almnatiq.net/?p=988815

اعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية بالإنابة جايمس ميرلينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن تمديد الاغلاق الشامل في الولاية لمدة سبعة ايام اضافية حتى 10 يونيو الجاري.
هذا وسجلت مدينة ملبورن ست حالات اصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

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