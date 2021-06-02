تمديد الاغلاق في ولاية فيكتوريا الاسترالية لمدة سبعة ايام اضافية

اعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية بالإنابة جايمس ميرلينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن تمديد الاغلاق الشامل في الولاية لمدة سبعة ايام اضافية حتى 10 يونيو الجاري.

هذا وسجلت مدينة ملبورن ست حالات اصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.