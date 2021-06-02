سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة.. وسحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة المنورة وحائل

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مرتفعات ( جازان، عسير ، الباحة ) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل) و رياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية و الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة. فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .