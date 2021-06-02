سر ظهور محمد صلاح بقميص مصنوع من النفايات البحرية

المناطق- الرياض

ظهر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لأول مرة بعد نهاية الموسم المنصرم (2020-2021)، والذي يعتبر الأسوأ للنادي الإنجليزي مؤخرا.

ونشر النجم المصري صورة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يبتسم دون أي تعليق.

صلاح ظهر في الصورة وهو يرتدي قميص أزرق من إنتاج شركة “أديداس” للملابس الرياضية، والتي يرتبط معها نجم ليفربول بعقد رعاية وحمل القميص عبارة “#RunForTheOceans”، وهي حركة عالمية تستغل قوة الرياضة لزيادة الوعي حول التلوث البحري بالبلاستيك وإلهام العمل الإيجابي ضده.

وتساهم شركة “أديداس” في تلك الحملة البيئية منذ عدة سنوات، عن طريق صناعة ملابس وأحذية رياضية من نفايات بحرية معاد تدويرها، كما استخدمتها في تصنيع إصدارات خاصة من قمصان بعض الأندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ ويوفنتوس RunForTheOceans

وأعلنت شركة أديداس عن إزالة 10 زجاجات من النفايات البلاستيكية البحرية من الشواطئ، مقابل كل كيلو متر يؤديه أي مشترك في حملتها بالجري أو المشي أو عبر الكرسي المتحرك، في الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو.

ويمكن للمشاركين الانضمام إلى التحدي في تطبيق adidas Running