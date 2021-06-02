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تدشين مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية في رئاسة المسجد النبوي

تدشين مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية في رئاسة المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=988823
المناطق - واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس ( الثلاثاء ) مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية الداخلية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
حيث قامت الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي ممثلة في إدارة المكتبة الرقمية الذكية بتطوير البوابة لتصبح مشروعا تنفيذيا لعام (1442هـ) يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للزوار اشتملت على تحسين هوية البوابة الإلكترونية بقالب جديد يتماشى مع هوية الوكالة، و إضافة خدمات علمية جديدة تبرز كنوز المكتبة ليستفيد منها الزائر وتثري تجربة القاصد الدينية وتحقق رؤية ورسالة الوكالة.
وتأتي هذه المشاريع لتقديم أرقى الخدمات وتطويرها للزوار والمستفيدين ولإبراز الجهود المقدمة والمبذولة في الحرمين الشريفين تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

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