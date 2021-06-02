الرياض تستضيف مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة لكأسي العالم وآسيا

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تستضيف مدينة الرياض بدءاً من الغد الخميس الثالث من يونيو الجاري المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتضم المجموعة الرابعة 5 منتخبات هي السعودية، أوزبكستان، سنغافورة، اليمن وفلسطين، وخاض كل منتخب 5 مباريات حتى الآن عدا المنتخب الفلسطيني الذي خاض 6 مباريات وتتبقى له مباراتان.

وتقام المباريات المتبقية في الرياض خلال الفترة من 3-15 يونيو الجاري على ملعبي الملك فهد الدولي ومرسول بارك، وتنطلق، بعد غدٍ الخميس، بمواجهة تجمع المنتخب الفلسطيني مع نظيره السنغافوري.

ويتصدر “الأخضر” المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يحل المنتخب الأوزبكي وصيفًا برصيد 9 نقاط، في حين يأتي منتخب سنغافورة ثالثًا بـ 7 نقاط بفارق نقطتين اليمن صاحبة المركز الرابع، بينما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس بـ 4 نقاط.

ويتبقى للمنتخب السعودي 3 مباريات يستهلها بمواجهة اليمن يوم السبت المقبل، ثم لقاء سنغافورة يوم الجمعة 11 يونيو، ليختتم مبارياته بمواجهة أوزبكستان يوم 15 من الشهر ذاته، علمًا بأن المباريات الثلاث ستقام على ملعب مرسول بارك.