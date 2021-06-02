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المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا

المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا
http://almnatiq.net/?p=988826
المناطق - الرياض

دشّن المنتخب السعودي الأول تدريباته في المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في العاصمة الرياض ويستمر حتى الـ 15 من شهر يونيو الجاري استعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م ، بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم .
واجتمع المسحل بلاعبي “الأخضر” قبل بداية الحصة التدريبية ورحب بهم مع انطلاقة المعسكر، وشدد على أهمية المرحلة الحالية من أجل مواصلة حصد النقاط، مؤكدًا قوة المنافسة مع المنتخبات الأخرى في مجموعة الأخضر، معبراً عن ثقته باللاعبين ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب الأمير فيصل بن فهد”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين استرجاعية متنوعة.
وعلى صعيد متصل، واصل المدافع عبدالإله العمري برنامجه التأهيلي على أرضية الملعب برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى المدافع محمد البريك بتمارين استرجاعية خاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته غداً عند الساعة الثامنة مساءً على “ملعب الأمير فيصل بن فهد”، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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