احدث الأخبار

أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعمل على حوكمة القطاع والعمل بانسيابية
أبرز المواد
 الرياض تستضيف مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة لكأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 تدشين مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية في رئاسة المسجد النبوي
أبرز المواد
 سر ظهور محمد صلاح بقميص مصنوع من النفايات البحرية
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة.. وسحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة المنورة وحائل
أبرز المواد
 تمديد الاغلاق في ولاية فيكتوريا الاسترالية لمدة سبعة ايام اضافية
أبرز المواد
 العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 450 ألف طلب
أبرز المواد
 أدبي الباحة يطلق قافلة الصيف الثقافي
أبرز المواد
أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة
مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا

أبرز المواد
المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا

المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا

أبرز المواد

مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين
http://almnatiq.net/?p=988834
المناطق - وكالات

واصلت السُلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الـ 17 على التوالي لاستقبال الحالات الحرجة والجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى عبور العالقين من الجانبين.
وأشار مصدر مسؤول بمعبر رفح في تصريح اليوم إلى استمرار وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا
المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا

المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا
الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعمل على حوكمة القطاع والعمل بانسيابية

الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعمل على حوكمة القطاع والعمل بانسيابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*