مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

المناطق - وكالات

واصلت السُلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الـ 17 على التوالي لاستقبال الحالات الحرجة والجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى عبور العالقين من الجانبين.

وأشار مصدر مسؤول بمعبر رفح في تصريح اليوم إلى استمرار وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.