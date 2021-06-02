احدث الأخبار

مجلس التعاون يؤكد على دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعمل على حوكمة القطاع والعمل بانسيابية
أبرز المواد
 الرياض تستضيف مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة لكأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 تدشين مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية في رئاسة المسجد النبوي
أبرز المواد
 سر ظهور محمد صلاح بقميص مصنوع من النفايات البحرية
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة.. وسحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة المنورة وحائل
أبرز المواد
 تمديد الاغلاق في ولاية فيكتوريا الاسترالية لمدة سبعة ايام اضافية
أبرز المواد
 العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 450 ألف طلب
أبرز المواد
مجلس التعاون يؤكد على دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية

مجلس التعاون يؤكد على دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية

أبرز المواد
أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة
مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا

أبرز المواد

مجلس التعاون يؤكد على دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية

مجلس التعاون يؤكد على دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية
http://almnatiq.net/?p=988835
المناطق - الرياض

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية والدولية الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع معاليه اليوم افتراضيا مع الأمين العام لرابطة دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ” الأفتا” هنري جيتاز ، وتم خلاله استعراض الموضوعات المتعلقة بسير التطبيق العملي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و دول “الإفتا” وبحث سبل كيفية تسريع وتيرتها بما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي لدول الخليج وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية، وفقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم- .
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول ” الإفتا ” تم توقيعها في مدينة هامر النرويجية في 22 يونيو 2009، وتتكون الاتفاقية من 93 مادة قانونية وستة عشر ملحقا، وتغطي الاتفاقية نواحٍ متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات.
وتشرف اللجنة المشتركة لدول المجلس ودول “الإفتا على تطبيق الاتفاقية، كما تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات من خلال التحكيم. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الاتفاقيات الزراعية الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول الإفتا ودول مجلس التعاون جزءاً أصيلاً من الاتفاقية.

روابط ذات صلة

مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين
الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا
المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا

المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*