احدث الأخبار

دراسة : تناول كوب من اللبن يوميا يقي من أمراض القلب
أبرز المواد
 تقنية جديدة .. توليد الطاقة من شبكات الواي فاي
أبرز المواد
 ارتفاع الدولار ينال من جاذبية الذهب
أبرز المواد
 سيولة الاقتصاد السعودي تصعد 16 مليار ريال في أسبوع .. 2.209 تريليون ريال
أبرز المواد
 مجموعة التنسيق والاستجابة لضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية تقدم إشعارا للتعويض ضد إيران
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 الولايات المتحدة تسجّل 14354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توافق على تأسيس جمعية العلوم للجميع
أبرز المواد
 الأخضر يواصل الإعداد للقاء اليمن.. ورينارد يتحدث للإعلام
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمواطن تستر على مقيم ومكنه من مزاولة أنشطة عقارية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 وزير المالية يرعى حفل إطلاق هوية المركز الوطني لإدارة الدين وشعاره الرسمي
أبرز المواد
 الطقس: رياح نشطة على الشرقية والرياض.. وسماء غائمة على حائل ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة
أبرز المواد
دراسة : تناول كوب من اللبن يوميا يقي من أمراض القلب

دراسة : تناول كوب من اللبن يوميا يقي من أمراض القلب

أبرز المواد
تقنية جديدة .. توليد الطاقة من شبكات الواي فاي

تقنية جديدة .. توليد الطاقة من شبكات الواي فاي

أبرز المواد
ارتفاع الدولار ينال من جاذبية الذهب

ارتفاع الدولار ينال من جاذبية الذهب

أبرز المواد
سيولة الاقتصاد السعودي تصعد 16 مليار ريال في أسبوع .. 2.209 تريليون ريال

سيولة الاقتصاد السعودي تصعد 16 مليار ريال في أسبوع .. 2.209 تريليون ريال

أبرز المواد

“الشؤون الإسلامية” تنفذ 22.626 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع

“الشؤون الإسلامية” تنفذ 22.626 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=988836
المناطق- الرياض

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22.626 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في المساجد.
وأوضحت وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم أنه جرى رصد 96 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً، مبيناً أن المخالفات تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي فيها 1612 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.
وأشارت إلى أن الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، مجددةً التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع.
ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

روابط ذات صلة

دراسة : تناول كوب من اللبن يوميا يقي من أمراض القلب

دراسة : تناول كوب من اللبن يوميا يقي من أمراض القلب
تقنية جديدة .. توليد الطاقة من شبكات الواي فاي

تقنية جديدة .. توليد الطاقة من شبكات الواي فاي
ارتفاع الدولار ينال من جاذبية الذهب

ارتفاع الدولار ينال من جاذبية الذهب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*